Usa, mille soldati dalla Siria andranno in Iraq

di mrc/scp

Milano, 20 ott. (LaPresse) - Mille soldati americani, che si stanno ritirando dalla Siria nord-occidentale con elicotteri, velivoli e convogli di terra, si "riposizioneranno nell'Iraq occidentale". Lo ha dichiarato il segretario americano della Difesa, Mark Esper, parlando ai giornalisti su un volo militare diretto in Medio Oriente, secondo quanto riportano i media Usa. Esper ha aggiunto che le truppe saranno schierate in due missioni, "una per difendere l'Iraq e la seconda per affrontare un'operazione contro l'Isis, mentre riflettiamo sui prossimi passi".

