Usa, Media: Trump cancella viaggio in Polonia per l'uragano Dorian

di ect

Milano, 29 ago. (LaPresse) - In seguito all'uragano Dorian, che nei prossimi giorni dovrebbe abbattersi sulla Florida, il presidente Usa, Donald Trump, ha cancellato il viaggio in Polonia, previsto per il fine settimana. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. Al suo posto, secondo fonti, andrà il vice presidente Mike Pence.

