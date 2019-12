Usa, media: 'Diversi' morti per la sparatoria a nel New Jersey

di ect

Milano, 10 dic. (LaPresse) - Sarebbero "diversi" i civili morti a causa di una sparatoria nel New Jersey, a Jersey City. Lo riporta Abc News che, citando fonti locali di polizia, riconduce il movente a un affare di droga non andato a buon fine. I fatti sono avvenuti nei pressi di un supermercato ebraico. Un agente è morto subito dopo essersi recato sulla scena del crimine: due sospetti, un uomo e una donna, hanno aperto il fuoco contro di lui e per il poliziotto non c'è stato scampo.

