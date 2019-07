Usa, media: ambasciatore Gb definisce Trump 'inetto e disfunzionale'

di vln

Londra (Regno Unito), 7 lug. (LaPresse/AFP) - L'amministrazione di Donald Trump è "inetta" e "unica nella sua disfunzione". Sono le definizioni dell'ambasciatore britannico a Washington Kim Darroch in una serie di memorandum diplomatici riportati sul quotidiano Mail on Sunday. Il diplomatico avrebbe riferito che la presidenza Trump potrebbe probabilmente "tracollare e bruciare" e "finire in disgrazia", come emerge dai suoi appunti e rapporti trasmessi a Londra in un lasso temporale che va dal 2017 al 2019. "Non pensiamo davvero che questa amministrazione diventerà mai sostanzialmente più normale, meno disfunzionale, meno imprevedibile, meno divisa, meno maldestra e inetta diplomaticamente", scrive Darroch in uno dei suoi messaggi, in cui definisce Trump "instabile" e "incompetente".

