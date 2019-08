Usa, media: Accoltellato in prigione killer Bob Kennedy, ricoverato

di lrs

Milano, 31 ago. (LaPresse) - L'uomo accusato di aver ucciso Robert F. Kennedy, detto Bob, è stato ferito venerdì in un accoltellamento in una prigione della California. Lo hanno riferito i funzionari. Lo fa sapere Nbc San Diego, che ha confermato l'attacco a Sirhan Bishara Sirhan, 75 anni, citando fonti delle forze dell'ordine e, in particolare, il Dipartimento di correzioni e riabilitazione della California.

"Gli agenti hanno risposto rapidamente e hanno trovato un detenuto con ferite da coltello", ha fatto sapere lo stesso Dipartimento, aggiungendo che la vittima è stata stabilizzata in un ospedale.

