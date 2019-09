Usa, legali 'talpa': Non è sotto protezione federale, preoccupati per sua sicurezza

di mrc/scp

Milano, 30 set. (LaPresse) - La 'talpa' sulla telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelenskyj, secondo la trasmissione 60 minutes della Cbs, si troverebbe sotto protezione federale perchè si teme per la sua incolumità. Gli avvocati dell'informatore hanno inviato una lettera al direttore del Centro antiterrorismo, Joseph Maguire, a firma dal legale Andrew Bakaj. Secondo una nota riportata invece dalla Cnn di un altro avvocato del team di difensori della talpa, la trasmissione "60 minutes ha completamente interpretato male" la lettera, aggiungendo che il loro assistito non si trova sotto protezione federale e che sono preoccupati per la sua sicurezza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata