Usa, legale famiglia Floyd: E' stato omicidio premeditato

di lcl

Washington (Usa), 31 mag. (LaPresse/AP) - L'omicidio di George Floyd è stato "premeditato". Lo ha detto l'avvocato della famiglia di Floyd, Ben Crump, alla Cbs sottolineando che "ci sono prove sufficienti per dimostrarlo" visto che Derek Chauvin ha tenuto il suo ginocchio premuto per oltre 8 minuti sul collo di Floyd. "Non capiamo perché non si tratti di omicidio di primo grado", ha detto il legale. Chauvin è stato accusato di omicidio di terzo grado, meno gravoso, e di omicidio colposo di secondo grado.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata