Usa, intercettato pacco con ricina indirizzato a Trump

Un pacco contenente ricina, una sostanza velenosa, e indirizzato al presidente Donald Trump è stato intercettato dalle forze dell'ordine all'inizio di questa settimana. Lo riferisce la Cnn citando fonti della sicurezza. Tutta la posta per la Casa Bianca è stata smistata e controllata in una struttura esterna prima di raggiungere il palazzo. L'FBI e i servizi segreti stanno indagando sulla questione. La ricina è un composto altamente tossico estratto dai semi di ricino che è stato utilizzato in complotti terroristici. Se ingerito, provoca nausea, vomito ed emorragie interne di stomaco e intestino, seguite da insufficienza epatica, milza e reni e morte per collasso del sistema circolatorio.

