Incendi California raddoppiati i dispersi: sono 631. Salgono a 63 le vittime

È salito a 631 il numero dei dispersi negli incendi in California, mentre i resti di altre sette persone sono stati ritrovati dai soccorritori portando a 63 il numero dei morti nel cosiddetto 'Camp Fire', nella California settentrionale. Almeno altre tre persone sono invece morte nella California meridionale, in un altro incendio chiamato 'Woolsey Fire'.

Lo sceriffo della contea di Butte, Kory Honea, ha spiegato che il numero delle persone scomparse è raddoppiato nel corso della giornata, in cui i servizi d'emergenza hanno controllato le chiamate d'emergenza ricevute nel corso dei giorni, da quando le fiamme sono divampate una settimana fa."Voglio capiate che il caos che abbiamo gestito era eccezionale", quando l'incendio è divampato, ha detto lo sceriffo parlando ai giornalisti.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha in programma una visita in California sabato, per incontrare alcune vittime degli incendi considerati i più devastanti della storia dello Stato. Circa 9.400 vigili del fuoco stanno lavorando per spegnere le fiamme.

