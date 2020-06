Usa, i Dem si inginocchiano al Campidoglio per onorare Floyd

di lcl

Washington (Usa), 8 giu. (LaPresse/AP) - I democratici di Camera e Senato hanno tenuto un momento di silenzio nella Emancipation Hall del Campidoglio, leggendo i nomi di George Floyd e delle altre persone uccise. Si sono poi inginocchiati per 8 minuti e 46 secondi, lo stesso tempo in cui Derek Chauvin ha tenuto il suo ginocchio premuto sul collo di Floyd. "Siamo qui per osservare quel dolore", ha detto la speaker Nancy Pelosi, "Siamo qui per rispettare le azioni del popolo americano per opporvisi", ha detto, prima di inginocchiarsi, "Siamo qui per onorare George Floyd".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata