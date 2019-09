Usa, Hillary Clinton: Trump è un tornado umano corrotto

di mrc/scp

Milano, 27 set. (LaPresse) - Il presidente americano Donald Trump è "una minaccia" per la posizione del paese nel mondo ed è un "tornado umano corrotto". Lo ha affermato Hillary Clinton in un'intervista alla Cbs News che andrà in onda domenica. "E' stato come fare domanda per un lavoro, ottenere 66 milioni di lettere di raccomandazione e perdere contro un tornado umano corrotto", ha detto Clinton, sfidante democratica di Trump alle scorse presidenziali. "Donald Trump in questo momento - ha aggiunto - rappresenta una minaccia diretta, un pericolo evidente e presente per le istituzioni del nostro governo, per lo Stato di diritto, per la nostra posizione nel mondo". "Non importa se sei democratico o repubblicano quando il presidente degli Stati Uniti, che ha prestato giuramento per proteggere e difendere la Costituzione, usa la sua posizione per tentare di estorcere qualcosa a un governo straniero per i suoi scopi politici", ha rimarcato Clinton.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata