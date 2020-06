Usa, governatore New York: Dobbiamo fermare gli abusi della polizia

di scp

Torino, 5 giu. (LaPresse) - "È nel nostro interesse fermare gli abusi della polizia. Fermare gli abusi della polizia difende la stragrande maggioranza della polizia buona. Ripristina la fiducia. Ripristina la sicurezza. Per il bene delle nostre comunità, dobbiamo farlo". Così su Twitter il governatore di New York Andrew Cuomo. Cuomo ha detto di aver parlato con l'uomo di 75 anni che giovedì sera è stato spinto da due agenti di polizia durante una protesta a Buffalo. L'anziano, come mostra un video, è caduto indietro e ha battuto la testa sul marciapiede. "Perché era necessario? Dov'era la minaccia? Un signore anziano, dov'era la minaccia?", ha detto Cuomo. I due agenti sono stati sospesi senza paga, ha detto il portavoce del dipartimento di polizia di Buffalo Mike DeGeorge alla Cnn.

