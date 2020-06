Usa, giudice autorizza Bolton: Avanti con pubblicazione libro contro Trump

di scp

Washington (Usa), 20 giu. (LaPresse/AP) - Il giudice federale Royce Lamberth ha deciso che l'ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton può andare avanti nella pubblicazione del suo libro 'The Room Where It Happened: A White House Memoir', che l'amministrazione Trump ha cercato di bloccare sostenendo di essere preoccupata per la diffusione di informazioni classificate. L'uscita è prevista per martedì.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata