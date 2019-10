Usa, Gabbard: Clinton regina guerrafondai e incarnazione corruzione

di mrc/scp

Milano, 19 ott. (LaPresse) - "Tu, la regina dei guerrafondai, incarnazione della corruzione e personificazione del marcio che ha fatto ammalare il partito democratico per così tanto tempo, sei finalmente uscita allo scoperto". Così Tulsi Gabbard, candidata democratica alle primarie americane 2020, su Twitter rispondendo a Hillary Clinton che ha definito una concorrente democratica alle primarie, della quale non ha fatto il nome, "una risorsa dei russi". "Dal giorno in cui ho annunciato la mia candidatura, c'è stata una campagna concertata per distruggere la mia reputazione. Ci chiedevamo chi ci fosse dietro e perché. Ora sappiamo, sei sempre stata tu, attraverso i tuoi delegati e potenti alleati nei media, impauriti dalla minaccia che pongo. Ora è chiaro che questa questione è tra te e me. Non nasconderti in modo vile dietro i tuoi delegati. Unisciti direttamente alla gara", ha concluso Gabbard nel tweet.

