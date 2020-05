Usa, fratello Floyd: Trump non aveva voglia di ascoltarmi

di lcl

Milano, 31 mag. (LaPresse) - La conversazione con il presidente Donald Trum è stata "così veloce. Non mi ha dato nemmeno l'opportunità di parlare". Così il fratello di George Floyd, Philonise Floyd, alla Msnbc sulla conversazione avuta con il presidente Trump. "E 'stato difficile. Stavo cercando di parlargli, ma lui continuava a spingermi via, come (se dicesse) 'Non voglio sentire di cosa stai parlando'", ha raccontato l'uomo, "gli ho detto che voglio giustizia. Ho detto che non potevo credere che abbiano commesso un linciaggio ai giorni nostri e in pieno giorno".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata