Usa, forte esplosione in edificio a Houston

di scp

Houston (Texas, Usa), 24 gen. (LaPresse/AP) - Una forte esplosione è avvenuta verso le 4.30 ora locale a Houston, in Texas, in seguito alla quale è scoppiato un incendio. L'esplosione, avvertita in tutta la città, sembra essere avvenuta in un edificio industriale e i detriti che si sono sparsi nell'area hanno danneggiato alcune case vicine. I vigili del fuoco di Houston hanno riferito che una persona è stata portata in ospedale.

