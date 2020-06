Usa, figlia Floyd: Mi manca papà, da grande voglio fare il medico

di lcl

Milano, 3 giu. (LaPresse) - Mio padre "mi manca". Lo ha detto la figlia di George Floyd, Gianna, in un'intervista rilasciata insieme alla madre Roxie Washington, al canale televisivo Abc. La donna ha detto ai giornalisti che non ha ancora trovato il modo per spiegare alla bambina di sei anni come è morto il papà. Gianna ha poi confidato alla giornalista di Abc di voler fare il medico da grande "per prendersi cura degli altri".

