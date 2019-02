Usa, favorita di Trump lascia corsa Onu. Nauert: Motivi famigliari

di ect

Washington (Stati Uniti), 17 feb. (LaPresse/AFP) - Heather Nauert ha annunciato il suo ritiro per "motivi famigliari". La favorita del presidente di Donald Trump doveva rappresentare gli Stati Uniti come nuovo ambasciatore Onu, ma ha rinunciato alla corsa. "Gli ultimi due mesi sono stati estenuanti per la mia famiglia e quindi è nel miglior interesse della mia famiglia che mi ritiri", ha detto Nauert in una nota.

