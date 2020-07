Usa, eseguita prima condanna a morte federale dopo 17 anni

di lcl

Terre Haute, (Indiana, Usa), 14 lug. (LaPresse/AP) - Gli Stati Uniti hanno effettuato la prima esecuzione federale in 17 anni. Daniel Lewis Lee, 47 anni, di Yukon, in Oklahoma, è morto con un'iniezione letale nella prigione federale di Terre Haute, Indiana. L'uomo era stato condannato alla pena capitale per aver ucciso una famiglia dell'Arkansas negli anni '90.

