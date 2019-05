Usa, elicottero precipita nel fiume Hudson a New York

di lrs

New York (Usa), 15 mag. (LaPresse) - Un elicottero è precipitato nel fiume Hudson, a New York, negli Stati Uniti. Non ci sono attualmente feriti riportati, secondo quanto riferito su Twitter dai vigili del fuoco, che stanno compiendo l'intervento di soccorso.

