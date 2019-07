Usa, El Chapo condannato all'ergastolo

di scp

New York (New York, Usa) 17 lug. (LaPresse/AFP) - Joaquín Guzman 'El Chapo', il narcotrafficante messicano più noto al mondo, è stato condannato a New York dalla corte federale di Brooklyn all'ergastolo.

