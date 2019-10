Usa, due nuove vittime sigarette elettroniche: morti totali salgono a 16

di mad

Milano, 2 ott. (LaPresse) - Due morti correlate a malattie legate all'utilizzo delle sigarette elettroniche sono state segnalate nel New Jersey e in Virginia, portando il bilancio totale delle vittime a 16. Secondo Nbc News, entrambe le nuove vittime sono donne: una del New Jersey settentrionale mentre l'altra della regione sud-occidentale della Virginia.

