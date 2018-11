Usa, il ministro della Giustizia Sessions si dimette su richiesta di Trump

Il ministro della Giustizia Jeff Sessions ha annunciato le proprie dimissioni su richiesta del presidente americano, Donald Trump. "Su sua richiesta, presento le mie dimissioni", ha scritto in una lettera al tycoon.

Di risposta, Trump ha twittato: "Siamo contenti di annunciare che Matthew G. Whitaker, chief of staff del ministro della Giustizia Jeff Sessions al dipartimento di Giustizia, sarà il nuovo ministro della Giustizia ad interim degli Stati Uniti". E ha aggiunto: "Ringraziamo l'Attorney general Jeff Sessions per il suo lavoro, e gli auguriamo ogni bene. Un sostituto permanente sarà nominato in seguito"

