Usa, Democratici ordinano a Pompeo consegna documenti su Ucraina

di mad

Washington (Usa), 27 set. (LaPresse/AFP) - Negli Usa i Democratici alla Camera hanno convocato il Segretario di Stato Mike Pompeo, chiedendogli i documenti relativi all'Ucraina, utili per l'indagine sul presidente Donald Trump. I capi di tre commissioni della Camera hanno dato a Pompeo una settimana per produrre i documenti, affermando che diversi funzionari del Dipartimento di Stato hanno una conoscenza diretta di questioni importanti per l'indagine sull'impeachment.

"Le commissioni stanno indagando sulla misura in cui il presidente Trump ha messo a repentaglio la sicurezza nazionale premendo sull'Ucraina perché interferisse con le nostre elezioni del 2020", hanno detto.

