Usa, dem: Camera voterà giovedì su procedura impeachment

di lrs

Washington (Usa), 28 ott. (LaPresse/AFP) - La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti voterà giovedì su una risoluzione che formalizza la strada da seguire nell'indagine sull'impeachment contro il presidente Donald Trump, comprese le imminenti audizioni pubbliche, ha affermato un alto rappresentante democratico. La misura "esporrà i prossimi passi per l'inchiesta", ha detto ad AFP, dopo che la presidente della Camera, Nancy Pelosi, ha informato i colleghi democratici del piano, che sembra mirato a respingere Trump e i repubblicani, che hanno parlato di un procedimento di impeachment privo di autorizzazione, senza un voto a pieno titolo.

"Questa risoluzione stabilisce la procedura per le audizioni aperte al popolo americano, delinea le procedure per trasferire prove alla commissione Giustizia in quanto considera potenziali articoli di impeachment e stabilisce i diritti di giusto processo per il presidente e il suo Consiglio", ha scritto Pelosi nella lettera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata