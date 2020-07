Usa, davanti Trump Tower l'urlo 'Black Lives Matter' a caratteri cubitali

Campeggia a caratteri cubitali, in un giallo spavaldo e luminoso, la scritta 'Black Lives Matter' sull'asfalto della Fifth Avenue a New York City, proprio ai piedi della Trump Tower. È il palazzo che a Manhattan porta il nome del presidente repubblicano, il quale la scorsa settimana ha definito il graffito antirazzista "un simbolo d'odio". A dipingerlo con rulli da imbianchino sono state decine di dipendenti del Municipio, tra cui lo stesso sindaco Bill de Blasio. Con lui il reverendo Al Sharpton, nota voce delle battaglie per i diritti degli afroamericani. De Blasio ha parlato a dimostranti antirazzisti e giornalisti, dopo che ha contribuito a realizzare la scritta simile a quelle già dipinte altrove, tra cui vicino alla Casa Bianca a Washington DC. "Quando diciamo 'Black Lives Matter', non esiste dichiarazione più americana, più patriottica, perché non c'è America senza America nera", ha detto il democratico, aggiungendo: "Stiamo ammettendo la verità a noi stessi come americani, dicendo che le vite delle persone nere importano. Stiamo correggendo un errore". Quando de Blasio la scorsa settimana aveva annunciato che la scritta sarebbe comparsa in varie strade della metropoli, Trump aveva risposto come suo solito via Twitter, denunciando che il graffito avrebbe deturpato "questo lussuoso viale".

De Blasio aveva risposto al magnate, spesso accusato di razzismo e simpatia verso il suprematismo bianco, ricordandogli che quel lusso si fondava anche su sfruttamento e disuguaglianza: "Ecco ciò che non capisci: le persone nere hanno costruito la Fifth Avenuue e molto di questa nazione. Il tuo 'lusso' viene dal loro lavoro, per cui non sono mai stati giustamente ricompensati. Li stiamo celebrando. Il fatto che tu lo consideri come uno svilimento della tua strada è la definizione di razzismo". Aveva proseguito: "Qui non c'è nessuno 'simbolo d'odio'.

Solo un impegno per la verità. Solo nella tua mente affermare il valore delle persone può essere una cosa che fa paura". De Blasio, tuttavia, è anche stato criticato da vari attivisti che lottano contro il razzismo sistemico e la brutalità della polizia, che denunciano la mancanza di azioni concrete per cambiare le politiche di sicurezza e delle forze dell'ordine.

