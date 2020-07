Usa, da agenti Russia campagna disinformazione su Coronavirus

di abf

Roma, 28 lug. (LaPresse/AP) - Agenti dell'intelligence russa stanno usando un trio di siti web in lingua inglese per diffondere disinformazione sulla pandemia di coronavirus. Lo hanno riferito funzionari statunitensi, secondo quanto riferisce Associated Press.

Due russi che hanno ricoperto ruoli di rilievo nel servizio di intelligence militare di Mosca sono stati identificati come responsabili di una campagna di disinformazione diretta al pubblico americano e occidentale, hanno spiegato funzionari del governo degli Stati Uniti. Le informazioni erano state precedentemente secretate, ma i funzionari hanno affermato che erano state declassate in modo da poterne discutere più liberamente. Tra la fine di maggio e l'inizio di luglio, tre siti web hanno pubblicato circa 150 articoli sulla risposta alla pandemia, inclusa una campagna volta a sostenere la Russia e denigrare gli Stati Uniti.

