Usa, Congresso chiede ad avvocato di Trump documenti su dossier Ucraina

di dab

Washington (Usa), 30 set. (AFP/LaPresse) - I leader democratici delle commissioni parlamentari statunitensi hanno chiesto che l'avvocato personale di Donald Trump, Rudy Giuliani, fornisse loro documenti relativi al caso ucraino nell'ambito delle loro indagini, in vista di una procedura di impeachment contro il presidente repubblicano. Giuliani "ha ammesso in televisione di aver chiesto, come avvocato personale del presidente, che il governo ucraino prendesse di mira l'ex vice presidente Joe Biden", scrivono i democratici in una dichiarazione che lo chiama a consegnare documenti entro il 15 ottobre. Donald Trump è sospettato dai democratici di aver fatto pressione sulla sua controparte ucraina per indagare sul democratico Biden, suo possibile avversario nel 2020.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata