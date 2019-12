Usa, Congresso approva sanzioni contro gasdotto russo Nord Stream 2

di mad

Washington (Usa), 17 dic. (LaPresse/AFP) - Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato sanzioni contro il gasdotto russo Nord Stream 2, accusato da Washington di rafforzare l'influenza di Mosca in Europa, ma giudicato dai suoi promotori strategico per rifornimento del Vecchio Continente. Le sanzioni sono rivolte alle aziende che collaborano alla costruzione di questo gasdotto sotto il Mar Baltico, in particolare evitando l'Ucraina, un alleato dell'Occidente, attraverso il quale fino ad ora transita gran parte del gas russo.

