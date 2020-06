Usa confermano: Dal 16 giungo sospesi voli di 4 compagnie cinesi

di lcl

Washington (Usa), 3 giu. (LaPresse/AP) - Il dipartimento dei Trasporti Usa ha dichiarato che a partire dal 16 giugno sospenderà i voli di quattro compagnie aeree cinesi da e verso gli Stati Uniti. L'annuncio conferma quanto anticipato dai media internazionali. La decisione è stata una risposta al fallimento della Cina nel consentire a United Airlines e Delta Air Lines di riprendere da questa settimana i voli per la Cina, che sono stati sospesi in risposta alla pandemia di coronavirus. Il dipartimento ha detto che il presidente Donald Trump potrebbe mettere in atto l'ordine anche prima del 16 giugno.

