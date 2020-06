Usa, Chauvin in tribunale: cauzione fissata a 1,25 mln di dollari

Minneapolis (Minnesota), 8 giu. (LaPresse/AP) - L'agente Derek Chauvin, accusato dell'omicidio volontario dell'afroamericano George Floyd, è comparso virtualmente davanti al giudice della contea di Hennepin, Jeannice M. Reding, in collegamento dal carcere di massima sicurezza dello stato a Oak Park Heights. Chauvin non ha detto quasi nulla durante l'udienza durata 11 minuti. Il giudice ha approvato la mozione del pubblico ministero per fissare la cauzione incondizionata a 1,25 milioni di dollari, e la cauzione con condizioni a 1 milione di dollari.

