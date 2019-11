Usa, Casa Bianca: Visita medica Trump di routine, nessuna urgenza

di scp

Washington (Usa), 19 nov. (LaPresse/AFP) - Il medico di Donald Trump ha diffuso una nota sulla salute del presidente degli Stati Uniti dopo un recente controllo "di routine, pianificato", affermando che, contrariamente ad alcuni rumor, non aveva subito alcun dolore al petto. "Nonostante alcune speculazioni, il presidente non ha avuto alcun dolore al petto, né è stato valutato o trattato per problemi urgenti o acuti. In particolare, non è stato sottoposto a valutazioni cardiache o neurologiche specializzate", ha affermato il medico Sean Conley in una dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca.

