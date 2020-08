Usa, Casa Bianca: Trump non ha rapporti con Bannon da campagna 2016

di lcl

New York (Usa), 20 ago. (LaPresse/AP) - Il presidente Donald Trump "non ha contatti con Steve Bannon dalla campagna elettorale - del 2016 - e dall'inizio dell'amministrazione" ed è estraneo al progetto 'We Build The Wall'. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, intervenuta dopo l'arresto di Bannon per frode.

