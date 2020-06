Usa, Casa Bianca: Se necessario Trump userà esercito

di lcl

Milano, 3 giu. (LaPresse) - L'Insurrection Act "È sicuramente uno strumento in suo potere", e "se necessario, Trump lo userà". Lo ha detto in conferenza stampa la portavoce della Casa Bianca Kayleigh McEnany, citata da The Hill.

