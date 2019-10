Usa, Casa Bianca: Processo di impeachment non autorizzato

di lrs

Milano, 28 ott. (LaPresse) - "Non saremo in grado di commentare completamente fino a quando non vedremo il testo reale, ma il presidente Pelosi sta finalmente ammettendo ciò che il resto dell'America già sapeva, cioè che i democratici stanno conducendo un processo di impeachment non autorizzato, rifiutando di dare al presidente il giusto processo. Le loro deposizioni segrete, ombrose, a porte chiuse sono completamente e irreversibilmente illegittime". Così in una nota della Casa Bianca, che commenta il voto annunciato per giovedì alla Camera dei rappresentanti statunitense relativo alle procedure legate all'indagine sull'impeachment contro il presidente Donald Trump.

