Usa, Casa Bianca: Nel rapporto nessuna prova contro Trump

di scp

Washington (Usa), 3 dic. (LaPresse/AFP) - La Casa Bianca respinge le accuse contenute nel rapporto sull'indagine per impeachment pubblicato dal Comitato intelligence della Camera affermando che "non è riuscito a produrre alcuna prova di illeciti" da parte del presidente Donald Trump. "Alla fine di un processo fittizio unilaterale, il presidente Schiff e i democratici non hanno assolutamente prodotto alcuna prova di cattiva condotta da parte del presidente Trump", ha detto la portavoce della Casa Bianca Stephanie Grisham in riferimento al presidente della commissione Adam Schiff.

