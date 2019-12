Usa, Casa Bianca: In rapporto Dem deliri da blogger di basso livello

di scp

Washington (Usa), 3 dic. (LaPresse/AFP) - "Questo rapporto non riflette altro che le frustrazioni" dei democratici. Così la portavoce della Casa Bianca Stephanie Grisham in riferimento al rapporto sull'indagine per impeachment pubblicato dal Comitato intelligence della Camera, presieduto dal democratico Adam Schiff. "Il rapporto del presidente Schiff si legge come i deliri di un blogger di basso livello che si sforzano di provare qualcosa quando non ci sono prove di nulla", ha aggiunto Grisham.

