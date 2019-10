Usa, Casa Bianca: Impeachment dei democratici una farsa illegittima

di scp

Washington (Usa), 29 ott. (LaPresse/AFP) - "L'impeachment dei democratici è stato una farsa illegittima fin dall'inizio perchè mancava di un'adeguata autorizzazione con un voto della Camera". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Stephanie Grisham in una nota. Le procedure annunciate alla Camera non fanno "nulla per cambiare il fatto fondamentale che i democratici alla Camera si rifiutano di fornire i diritti di base per il giusto processo", ha affermato.

