Usa, Casa Bianca: Campagna diffamatoria coordinata contro Trump

di scp

Washington (Usa), 23 ott. (LaPresse/AFP) - "Il presidente Trump non ha fatto nulla di male: si tratta di una campagna diffamatoria coordinata da parte dell'estrema sinistra e di burocrati radicali non eletti che fanno la guerra alla Costituzione". Così in una nota la portavoce della Casa Bianca Stephanie Grisham, dopo la testimonianza dell'ambasciatore americano in Ucraina Bill Taylor al Congresso nell'ambito dell'indagine per un possibile impeachment.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata