Usa, Capo Pentagono prende distanze da foto con Trump

di lcl

Washington (Usa), 3 giu. (LaPresse/AP) - Il capo del pentagono Mark Esper ha preso le distanze dalla foto scattata insieme a Donald Trump davanti alla St. John's Church. "Non sapevo dove stessimo andando", ha detto Esper a Nbc News. Per consentire al presidente di farsi la foto davanti alla chiesa con in mano la Bibbia, un corteo di manifestanti pacifici è stato allontanato con lacrimogeni da Lafayette Park.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata