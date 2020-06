Usa, Capo Pentagono contrario a uso esercito per sedare proteste

di lcl

Washington (Usa), 3 giu. (LaPresse/AP) - Il capo del Pentagono Mark Esper si è detto contrario all'utilizzo dell'esercito, ricorrendo all'Insurrection Act, per sedare le proteste in Usa, come minacciato ieri dal presidente Donald Trump.

