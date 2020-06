Usa, Camera approva legge di riforma della polizia

di scp

Washington (Usa), 26 giu. (LaPresse/AP) - La Camera Usa controllata dai democratica ha approvato una profonda riforma della polizia, il George Floyd Justice in Policing Act, dopo le proteste nate per la morte dell'afroamericano George Floyd durante un fermo. La legge è passata con 236 voti a favore e 181 contrari. Il Senato deve scegliere di "onorare la vita di George Floyd o non fare nulla", ha detto la speaker della camera, Nancy Pelosi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata