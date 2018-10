Los Angeles, ragazzino autistico bullizzato da una compagna di scuola

Un ragazzino che soffre di autismo viene preso a schiaffi da una compagna di scuola, bullizzato mentre i coetanei ridono, uno di loro filma la scena. E' accaduto il 27 settembre scorso negli Stati Uniti, all'interno della Lancaster High School di Lancaster vicino a Los Angeles in California. I protagonisti della vicenda sono minorenni. La ragazza prende in giro il compagno di scuola mimando il suo modo di camminare, poi lo colpisce con un forte schiaffo al volto. Lui sbatte contro la finestra e reagisce sferrando un pugno che però non raggiunge l'aggressore. Le immagini, pubblicate su Twitter, hanno suscitato clamore negli Stati Uniti. La polizia di Lancaster, insieme all'Antelope Valley Union High School District, ha avviato un'indagine per accertare quanto accaduto.