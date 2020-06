Usa, Bolton: Trump non adatto a incarico, non ha le competenze

di lcl

Milano, 18 giu. (LaPresse) - Donald Trump non è "adatto all'incarico" di presidente Usa e non ha "la competenza per svolgere il lavoro". Lo ha detto il suo ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton in un'intervista esclusiva rilasciata a Abc News.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata