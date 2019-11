Usa, Bolton: Bloccato account Twitter. Casa Bianca nega

di lrs

Milano, 22 nov. (LaPresse) - L'ex consigliere per la sicurezza nazionale, John Bolton, ha detto oggi che la Casa Bianca lo avrebbe bannato da Twitter, dopo che ha lasciato l'amministrazione e ha suggerito che si sarebbe comportata così per preoccupazione su ciò che avrebbe potuto dire. A stretto giro, però, è arrivata una secca smentita. "La Casa Bianca non ha impedito al signor Bolton di accedere al suo account Twitter personale e non avrebbe i mezzi tecnici per farlo", ha detto un funzionario dell'amministrazione senior alla Cnn.

