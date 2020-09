Usa, Biden: Trump legittima lato oscuro della natura umana

di abf

Roma, 3 set. (LaPresse) - "Non ditemi che che le cose non possono cambiare. Ma ho commesso un errore: pensavo si potesse sconfiggere l'odio, invece l'odio si nasconde". Così Joe Biden, candidato democratico alla Presidenza Usa, parlando in una chiesa luterana i cittadini di Kenosha, la citta delle proteste dopo il ferimento dell'afroamericano, Jacob Blake. "Trump legittima il lato oscuro della natura umana". Questo non è quello che siamo", ha detto Biden secondo quanto riportano i media a stelle e strisce.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata