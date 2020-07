Usa, Biden: Trump ha fallito test del coronavirus, non sa tenerci al sicuro

di abf

Roma, 28 lug. (LaPresse) - "Donald Trump ha affrontato un vero test e ha fallito. Avrebbe il dovere di prendersi cura dell'intero Paese, non solo delle sue prospettive di rielezione". Così Joe Biden, candidato democatico alla Casa Bianca, durante un comizio elettorale a Wilmington, nel Delaware. "Ha dimostrato di non poter sconfiggere la pandemia e di tenerti al sicuro. E, orribilmente, e non sorprendentemente, ha alimentato intenzionalmente le fiamme della divisione e del razzismo in questo Paese".

