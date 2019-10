Usa, Biden si dice 'favorevole' a procedura impeachment per Trump

di mad

Washington (Usa), 9 ott. (LaPresse/AFP) - Joe Biden, tra i candidati democratici favoriti per la corsa alla Casa Bianca, ha dichiarato durante una manifestazione nel New Hampshire per la prima volta che Donald Trump dovrebbe essere messo sotto accusa, sostenendo che il presidente degli Stati Uniti ha "tradito questa nazione" e violato il suo giuramento. "Per preservare la nostra Costituzione, la nostra democrazia, la nostra integrità di base, dovrebbe essere messo sotto accusa", ha detto Biden, l'ex vicepresidente che Trump ha ripetutamente accusato senza prove di corruzione. "Sta violando la Costituzione, e non possiamo lasciarglielo fare", ha aggiunto Biden, uno dei favoriti per la sfida contro Trump nelle elezioni presidenziali del 2020.

