Usa, Biden parla con Blake: Non si arrenderà

di ect

Washington (Stati Uniti), 3 set. (LaPresse/AP) - Joe Biden, candidato democratico alla Presidenza Usa, ha parlato al telefono per circa quindici minuti con Jacob Blake, l'afroamericano ferito da un agente e ancora ricoverato in ospedale, durante la sua visita nel Wisconsin. Biden ha riferito di come "nulla lo sconfiggerà" e del fatto che "non si arrenderà, che torni a camminare o meno".

