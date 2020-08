Usa, Biden: Non userò mai l'esercito per ragioni politiche o come milizia privata

di scp

Torino, 30 ago. (LaPresse) - "Vi prometto che da presidente non vi metterò mai in mezzo per ragioni politiche o di vendette personali. Non userò mai l'esercito come appoggio o come milizia privata per violare i diritti dei concittadini. Questa non è 'legge e ordine'. Non ve lo meritate". Così il candidato democratico alla presidenza Joe Biden alla conferenza generale virtuale dell'Associazione della Guardia nazionale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata